Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruchsserie geht weiter

Bocholt (ots)

Gestern berichteten wir über eine Serie von Einbrüchen in Wohnhäuser und Wohnungen, bei denen der Täter auf Kipp stehende Fenster ausnutzt. In der Nacht zum Mittwoch kam es auf der Stiftstraße zu einem weiteren Fall. Der Einbrecher öffnete gegen 05.20 Uhr ein auf Kipp stehenden Fenster vollständig und drang in das Haus ein. Er betrat auch das Schlafzimmer und wurde von der Bewohnerin bemerkt. Als diese ihn ansprach flüchtet er sofort. Der Täter hatte Schmuck erbeutet. Er wird durch die Geschädigte als ca. 170 cm groß und schlank beschrieben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Die Polizei wiederholt ihren Hinweis: "Auf Kipp stehende Fenster ohne besondere Sicherungen sind für Einbrecher kein Hindernis!"

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell