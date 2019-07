Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Blumen von Grabstätte entwendet

Hildesheim (ots)

Algermissen (sf) Im Zeitraum vom 25.06. bis zum 28.06. entwendeten bisher unbekannte Täter in zwei Fällen Blumen von verschiedenen Grabstätten auf dem Friedhof in Lühnde. Im Tatzeitraum 25.06./26.06. wurden zwei Geranien vom Grab entwendet und im Tatzeitraum 27.06./28.06. die Blumenschale einer anderen Grabstätte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 in Verbindung zu setzen. Durch die Taten ist ein Sachschaden von circa 60,- Euro entstanden.

