Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch am Westerberg

Osnabrück (ots)

Am späten Samstagabend, zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr gelangten unbekannte Täter auf das Grundstück einer Villa in der Edinghäuser Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck und andere Wertgegenstände. Die Ermittler der Polizei gehen von mehreren Tätern aus, die auch vermutlich motorisiert waren. Deswegen die Frage: Wer hat vor Mitternacht im Bereich um die Edinghäuser Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2215 oder 0541 327 3203. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei zu informieren - besser einmal zuviel als gar nicht!

