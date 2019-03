Polizeidirektion Hannover

POL-H: 21-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle und verursacht Unfall

Hannover (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Sonntag (10.03.2019) gegen 01:30 Uhr in Ricklingen mit überhöhter Geschwindigkeit vor einer Verkehrskontrolle auf den Westschnellweg (Bundesstraße 6) geflüchtet und hat auf Höhe der Kreuzung zur Stöckener Straße einen Unfall verursacht.

Der junge Mann war den Polizisten auf Höhe des Bangemannwegs (Ricklingen) durch seine Fahrweise aufgefallen. Als der Renaultfahrer bemerkte, dass die Beamten ihn kontrollieren wollten, gab er Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Westschnellweg in Richtung Garbsen. An der Kreuzung zur Stöckener Straße wollte er offenbar die dort an einer roten Ampel wartenden Fahrzeuge über den Fahrstreifen für die Rechtsabbieger überholen. Dabei durchbrach er die Leitplanke der Verkehrsinsel, beschädigte mehrere Verkehrszeichen und prallte schließlich frontal gegen die Ampelanlage in der Mitte der Stöckener Straße. Der 21-Jährige zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen im Gesicht zu. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des jungen Mannes und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 13.000 Euro. /isc, pu

