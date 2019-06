Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Worms (ots)

Gestern wurde ein 43-jähriger Wormser auf seinem Kleinkraftrad in der Alzeyer Straße bei einem Unfall verletzt. Dieser befuhr kurz nach 17:30 Uhr die Alzeyer Straße stadtauswärts in Richtung Kreisverkehr Kirschgartenweg. Aufgrund von stockendem Verkehr vor dem Kreisel überholte er wartende PKW, als ein 56 jähriger Fahrzeugführer von einem Grundstück heraus zwischen den Wartenden hindurch in Richtung Innenstadt in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Der PKW kollidiert an dieser Stelle mit dem von links kommenden Zweirad, wodurch der Fahrer auf die Straße stürzte, sich die Schulter auskugelte und Prellungen erlitt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

