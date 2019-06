POL-PDWO: Tag der offenen Tür der Polizeiwache Wörrstadt

Polizeidirektion Worms

Tag der offenen Tür der Polizeiwache Wörrstadt

Wörrstadt

Die Polizeiwache Wörrstadt hat am Samstag, 15. Juni 2019, alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Bei schönen Wetter sind gut 600 Bürgerinnen und Bürger dieser Einladung gefolgt.

Groß und Klein nutzten das reichhaltige Angebot und staunten über die Vorführungen der Diensthundestaffel sowie die Schieß- und Einsatztrainer der Polizei Mainz. Daneben haben Experten der Spurensicherung das Vorgehen an einem Tatort demonstriert und die Gäste durften selbst auf die Jagd nach Fingerabdrücken gehen. Neben dem Kinderschminken für unsere Jüngsten kamen auch die Freunde der Technik nicht zu kurz. In einer Fahrzeugausstellung haben THW, DRK, Feuerwehr und DLRG ihre Einsatzwagen vorgestellt und Einblicke in ihr Können und Aufgaben- gebiet gegeben. Wie werde ich Polizistin, wie werde ich Polizist? Auch dieser Frage konnten sich die anwesenden Kinder und Jugendlichen widmen, denn unsere Einstellungsberaterinnen und Berater standen gerne für ein offenes Gespräch zur Verfügung. Zu Gunsten der Clowndoktoren fand ein Bücherverkauf statt. Vorträge zum Thema "Einbruchsicherung" und Seniorensicherheit, sowie Führungen durch die Polizeidienststelle rundeten das Angebot ab.

Für Kaffee und Kuchen sorgten die Landfrauen und das DRK versorgte die Gäste mit Würstchen vom Grill.

