Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Worms (ots)

Am gestrigen Abend, kurz nach 19:00 Uhr missachtete in der Hochheimer Straße ein 18 jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 52 jährigen Fahrradfahrers, der durch den Zusammenstoß schwer verletzt wurde. Der Radler befuhr den Fahrradschutzstreifen der bevorrechtigten Hochheimer Straße in Richtung Stadtmitte, als der Opel Corsa des 18 Jährigen von links aus der Knodestraße über die Kreuzung geradeaus in die Donnersbergstraße steuerte. Der PKW kollidierte mit dem Radfahrer, welcher sich beim Sturz einen offenen Knochenbruch am linken Arm zuzog. Der junge Fahrer erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

