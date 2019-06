Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Trickdiebstahl

Worms (ots)

Ein 86-jähriger Wormser wurde am gestrigen Dienstag Opfer eines Trickdiebstahls. Der Geschädigte wurde gegen 10:30 Uhr in einem Supermarkt in der Remeyerhofstraße von einem Mann angesprochen und gefragt, ob er Geld wechseln könne. Er zeigte sich hilfsbereit und wechselte ein 2 Euro Stück. Diese Situation nutzte der Täter aus und entwendete unbemerkt zwei Geldscheine aus dem Portemonnaie seines Opfers. Anschließend entfernte er sich unerkannt. Den Diebstahl bemerkte der Geschädigte erst, als er an der Kasse zahlen wollte. Bei dem Dieb soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann handeln. Er trug eine graue Hose und ein T-Shirt und sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

