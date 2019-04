Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Wohnmobil - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Sti). In dem Zeitraum von Samstag den 27.04.2019, 23.30 Uhr bis Sonntag den 28.04.2019, 12.30 Uhr kam es in Mahlerten zu dem Diebstahl eines Wohnmobils. Das Wohnmobil wurde von einem, frei zugänglichen, Firmengelände in der Mahlerter Straße entwendet. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um ein, noch nicht zugelassenes, Neufahrzeug. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, zu melden

