Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Am Samstag den 27.04.2019, gg. 10.10 Uhr, befuhr eine landwirtschaftliche Zugmaschine die L482 aus Sibbesse kommend, in Rtg. Petze. Kurz hinter dem Ortsausgang wurde der Traktor von einem grauen Opel Corsa, neueres Modell, überholt. Am Steuer soll vermutlich eine ältere Frau gesessen haben. In diesem Moment kamen ihr aus Rtg. Petze zwei 27-jährige Motorradfahrer aus Diekholen entgegen. Die Opel-Fahrerin setzte ihren Überholvorgang unbeirrt fort und zwang die Motorradfahrer zum Ausweichen bzw. Bremsen. Dabei geriet der zweite Motorradfahrer ins Schleudern und stürzte mit seinem Krad auf die Fahrbahn, wobei er sich leicht verletzte. Auch das andere Motorrad würde durch die Trümmerteile beschädigt. Der Schaden wird auf insgesamt 3500,-- Euro geschätzt. Die Opel-Fahrerin setzte ihre Fahrt in Rtg. Petze fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle Es werden Zeugen gesucht, die ebenfalls hinter dem Traktor in Rtg.Petze gefahren sind und evtl. Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Insbesondere der Fahrer eines Porsche, der noch von dem Traktorfahrer angesprochen worden ist, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Alfeld unter 051812/91160

