Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Überfall auf Spielothek in Hildesheim

Hildesheim (ots)

(jpm)Am Abend des 25.04.2019 überfielen zwei maskierte Männer unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Spielothek in der Siemensstraße in Hildesheim. Sie erbeuteten Bargeld und flohen anschließend in unbekannte Richtung.

Nach jetzigem Ermittlungsstand betraten die unbekannten Täter die Spielothek kurz nach 22:00 Uhr. Sie begaben sich zum Tresen und forderten die 56-jährige, weibliche Spielhallenaufsicht auf die Kasse zu öffnen. Einer der Täter führte dabei eine Schusswaffe mit sich, mit der er die Aufsicht bedrohte. Nachdem diese die Kasse geöffnet hatte, entnahmen die Täter das Geld daraus, verließen die Spielothek und flohen in unbekannte Richtung.

Die genaue Höhe des erbeuteten Geldbetrages steht noch nicht fest. Es handelte sich vermutlich um einen dreistelligen Betrag. Die Polizei leitete nach Bekanntwerden der Tat umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, die jedoch erfolglos verlief.

Zur Täterbeschreibung liegen folgende Angaben vor:

Täter 1 (mit Schusswaffe): Ca. 20-25 Jahre alt - ca. 170-180 cm groß - schlanke Figur - dunkle Jacke, darüber blaue Steppweste - Kapuze auf dem Kopf - Gesicht mit Schal maskiert - dunkle Trainingshose - helle Turnschuhe - Arbeitshandschuhe

Täter 2: Ca. 20-25 Jahre alt - keine Größenangabe - schlanke Statur - dunkle Jacke - dunkle Hose - Kapuze auf dem Kopf - Gesicht vermutlich mit einem Schal maskiert - Handschuhe - dunkle Sportschuhe - führte dunklen Rucksack mit sich

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

