Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Rheindürkheim - Betrunkene Autofahrerin flüchtet vom Unfallort

Worms (ots)

Am gestrigen Montag, kurz nach 16:00 Uhr prallte eine 55 jährige Autofahrerin aus der VG Wonnegau in Worms-Rheindürkheim gegen einen wartenden PKW und fuhr davon. Der 22 jährige Geschädigte folgte der Unfallverursacherin , wo er sie mit Hupen und Aufblenden in Osthofen zum Anhalten bewegen konnte. Wie geschildert wurde, hatte die Frau an der Ampelanlage der Einmündung Kirchstraße/B9 ihr Fahrzeug abgewürgt und beim Anfahren versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt, wo sie gegen den dahinter wartenden PKW stieß und leichten Sachschaden verursachte. Den Unfall habe sie nicht bemerkt, gibt sie den hinzugerufenen Beamten gegenüber an. Dies war in Anbetracht ihrer Alkoholisierung nicht verwunderlich, hatte sie immerhin mehr als 2,5 Promille gepustet. Ihren Führerschein musste die Autofahrerin direkt abgeben.

