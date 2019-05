Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Diebe montieren Auspuffteile ab

Worms (ots)

Am gestrigen Morgen, als ein 46 jähriger Wormser in seinen Mercedes Vito einstieg und losfuhr, wunderte er sich über laute Fahrgeräusche seines Fahrzeugs und steuerte eine Werkstatt an. Hier stellte man fest, dass wesentliche Teile der Auspuffanlage fehlten. Diebe hatten offenbar in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, an dem in der Wachenheimer Straße, nahe Kindergarten geparkten Fahrzeug, den Katalysator, Rußpartikelfilter und weitere Teile der Auspuffanlage demontiert und mitgenommen. Die Polizei Worms nimmt Zeugenhinweise unter 06241/852-0 entgegen.

