HDP-RP: Die Hochschule der Polizei RP gratuliert Nico Pantano zum Sieg mit der deutschen Polizeinationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Fußball

Büchenbeuren (ots) - Nach einem spannenden Wettkampf in der letzten Juniwoche in Prag darf sich die deutsche Polizeinationalmannschaft seit dem Finale am 01. Juli Fußballeuropameister nennen. Im Endspiel bezwang die Elf den Gastgeber aus Tschechien mit einem klaren 0:4 (0:2).

Für das erste Tor sorgte der Polizeikommissaranwärter Nico Pantano, der derzeit im 15. Bachelorstudiengang Polizeidienst auf dem Polizeicampus Hahn das Studium absolviert. Nachdem er in der 19. Minute aus kurzer Distanz äußerst knapp scheiterte, war es in der 27. Minute dann soweit. Nico Pantano erzielte nach toller Vorarbeit von Teamkollege Philip Januschowski das längst überfällige 0:1 für das deutsche Team. Auch beim 0:2 und 0:3 leistete Pantano gute Vorarbeit für die beiden Torschützen Stefan Wolk und Nils Laabs.

Der 26jährige gehört seit September 2017 zum Kader der Nationalmannschaft und hat als Stammspieler alle Spiele der diesjährigen Meisterschaft bestritten. Im Endspiel gegen Tschechien war er nicht nur Torschütze zum 1:0, sondern wurde nach dem Spiel zum "Man of the Match" gewählt.

Insgesamt krönte die deutsche Auswahl damit ein starkes Turnier mit insgesamt 14:3 Toren und nur einer Niederlage gegen die Niederlande (1:2).

Gemeinsam mit der Polizeikommissaranwärterin Lisa Marie Schweizer, welche aktuell Deutsche Meisterin im Gewichtheben ist und zufälligerweise mit Nico Pantano in einer Studiengruppe das Polizeistudium am Hahn absolviert, gratulierte der Direktor der Hochschule der Polizei, Friedel Durben, zum sportlichen Erfolg.

