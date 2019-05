Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Drogeriemarkt

Worms (ots)

Mit einem Gullydeckel warfen unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstag eine Scheibe des DM-Drogeriemarktes in der Mainzer Straße ein. Die Polizei wurde gegen 04:15 Uhr durch den ausgelösten Einbruchsalarm verständigt und traf kurze Zeit später am Tatort ein. Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet. Wie sich herausstellte, lagen im Innern des Marktes diverse Parfumflaschen auf dem Boden. Ob und in welcher Menge etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht im Detail ermittelt werden. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

