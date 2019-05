Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Tageswohnungseinbrcuh

Worms (ots)

Unbekannte Täter drangen am gestrigen Montag, im Tatzeitraum von 12:00 - 19:00 Uhr, in eine Etagenwohnung in der Kapuzinerstraße ein. Vermutlich hebelten Sie die Wohnungsabschlusstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten schließlich mehrere einhundert Euro Bargeld und Goldschmuck. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

