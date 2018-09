POL-PPKO: Koblenz - Gewalttätiger Obstdieb

Koblenz (ots) - Ebenfalls auf Obst hatten es Diebe im Bereich Dieblich, auf einem Feldweg von Dieblich Richtung Kondertal, abgesehen. Gegen 18:40 Uhr meldeten am 08.09.2018 Erntehelfer dem Inhaber eines Obsthofes, dass ein Pärchen Äpfel und Tomaten in den privaten PKW einlädt. Der Geschädigte konnte die Personen noch antreffen und zur Rede stellen. Dies passte dem ertappten Dieb offenbar überhaupt nicht, so dass er den Besitzer unvermittelt mit Boxhieben traktierte und dessen Oberbekleidung zerriss. Zudem wurde der Besitzer noch beleidigt. Anschließend entfernte man sich mit der Beute. Die Personen führten einen kniehohen braunen Hund mit auffällig großem Kopf mit. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Männliche Person: Ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schwarze Haare, auffällig weite Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen, auffällige Tätowierung (rot/dunkelgrün) am linken Unterarm. Weibliche Person: Ca. 28-30 Jahre alt, 165-170 cm groß, dunkelblondes schulterlanges Haar.

Beide unterhielten sich untereinander in osteuropäischer Sprache, evtl. polnisch oder russisch, sprachen jedoch auch gut Deutsch. Wer Hinweise zu den gesuchten Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 0261-103 2910 bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

Telefon: 0261-103-1099

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell