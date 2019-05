Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Betrunkener Mofafahrer touchiert PKW

Worms (ots)

Am gestrigen Abend, um 18:45 Uhr streifte in der Bahnhofstraße ein betrunkener Mofafahrer einen abgestellten PKW und verursachte Sachschaden. Ein 39 jährige Frau hielt mit ihrem Fahrzeug vor der Gaststätte "Zum Bahnhofseck" und wartete in ihrem PKW, als ein 65 jähriger Wormser auf seinem Mofa in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Hierbei streifte er den stehenden PKW. Beim dem Wormser stellten die hinzugerufenen Beamten 1,5 Promille Atemalkohol fest, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

