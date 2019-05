Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Haßloch / Haßloch (ots)

Am Donnerstag, den 09.05.2019, ereignete sich, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht, in der Richard-Wagner-Straße. Hierbei streifte der Unfallverursacher gleich zwei parkende Pkws und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch zu wenden. Telefon: 06324/933-0 Fax: 06324/933-120 Email: pihassloch@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell