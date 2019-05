Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Diebstähle aus PKW

Bad Dürkheim (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Mittwoch aus drei Pkw Gegenstände. Im Lavendelweg konnten an einem Hyundai keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden. Aus dem Fahrzeug wurden Unterlagen und Bargeld entwendet. In der Kurbrunnenstarße wurde an einem BMW X5 die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Offensichtlich wurden die Täter gestört, da nichts entwendet wurde. Im Jasminring wurde aus einem VW Golf Bargeld gestohlen. Auch hier konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Gelegenheit macht Diebe! Ihr Auto ist kein Tresor - die Innenräume sollten kein Schaufenster sein. Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug beim Verriegeln mit Funkfernbedienung tatsächlich verschlossen ist.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

