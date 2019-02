Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - 57-Jähriger mit getunten Mofa im Stadtgebiet unterwegs

Flensburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (19.02.19), gegen 15.30 Uhr, befuhr eine Zivilstreife des PABR Nord, Fachdienst Schleswig, in Flensburg den Gammeldamm in Richtung Fruerlunder Sraße, als den Beamten ein Mofa auffiel, welches deutlich zu schnell fuhr. Die Beamten stoppten den Mofa-Fahrer, welcher auf Nachfrage angab, dass sein Mofa lediglich die erlaubten 25km/h fahren könne. Bei der anschließenden Überprüfung auf dem Rollenprüfstand wurde allerdings eine Höchstgeschwindigkeit des Mofa von 90km/h festgestellt. Da der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis der Klasse A1 war, wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und eine technische Überprüfung des Mofa durch einen Sachverständigen angeordnet. Getunte Fahrzeuge im Straßenverkehr stellen eine hohe Gefährdung dar, da das Fahrwerk und die Bremsen derartiger Fahrzeuge nur für die zulässigen Geschwindigkeiten ausgelegt sind. In diesem Fall maximal bis 45 km/h.

