POL-FL: Harrislee: Enkeltrick - Über 20.000 EUR Schaden - Zeugen der Geldübergabe und ein Taxifahrer gesucht

Harrislee (ots)

Am Montagnachmittag (18.02.19) wurde ein 89-jähriger Rentner in Harrislee zum Opfer des Enkeltricks. Gegen 16:00 Uhr kam es zu einer Geldübergabe von über 20.000 EUR vor den Hochhäusern in der Straße "Hohe Mark". Das Geld wurde in einer schwarzen Ledertasche an eine Frau übergeben, die wie folgt beschrieben wird:

- ca. 20 - 25 Jahre alt - ca. 160 - 165 cm groß - gepflegtes Erscheinungsbild

Zuvor holte der Rentner in einem von den Betrügern bestellten und nicht näher bekannten Taxi (gelbe Fahrzeugfarbe, dunkleres Dach) das Geld von seinem Geldinstitut in der Flensburger Innenstadt. Der Fahrer des Taxis, der die Tour von "Hohe Mark" und zurückgefahren gefahren ist, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Außerdem werden Zeugen gesucht, die die Geldübergabe, die beschriebene Frau, fremde Fahrzeuge oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, das Kommissariat 8 unter 0461 - 484 0 anzurufen.

Seit gut zwei Wochen sind die Anrufe von falschen Polizisten und Enkeln in Flensburg und Harrislee massiv angestiegen. Die Kriminalpolizei hat Kenntnis von über 100 Anrufen. In den meisten Fällen zeigen die wiederholten Warnmeldungen der Polizei Wirkung. Wir bitten dennoch weiterhin darum, dass ältere Angehörige, Bekannte und Nachbarn immer wieder auf diese perfide Masche hingewiesen und gewarnt werden.

