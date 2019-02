Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Oldenswort/Witzwort - PKW schneidet Kurve, verursacht Verkehrsunfall und flüchtet/Polizei sucht Zeugen

Oldenswort/Witzwort (ots)

Ein 54-jähriger Motorradfahrer befuhr am frühen Montagnachmittag (18.02.19) gegen 13.30 Uhr die Landstraße (L32) aus Witzwort kommend in Richtung Oldenswort. In einer Linkskurve kam ihm ein hellblauer/türkisfarbener Pkw auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Der Motorradfahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Entgegenkommenden zu vermeiden. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und rutschte über den Grünstreifen. Der 54-Jährige konnte sich abrollen, während sein Motorrad in einem mit Wasser gefüllten Graben zum Stehen kam. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Witzwort fort, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Mercedes gehandelt haben. Die Polizeistation in Tönning hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber zu dem Verursacher um telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04861-6170660.

