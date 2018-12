POL-PDMY: Pressemeldung der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler vom Wochenende 30.11.2018 - 02.12.2018

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) -

Unter anderem kam es am Wochenende im Dienstgebiet der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einigen Verkehrsunfällen mit Sach- und leichten Personenschäden. Fahren ohne Fahrerlaubnis Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am späten Freitagabend wurde ein Kleinkraftradfahrer überprüft. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Brand bei der Firma Haribo Bei der Firma Haribo im Industriepark Beller kam es am frühen Samstagmorgen zu einem kleinen Schmorbrand in einem Versorgungsschacht (Kabelkanal). Dieser wurde durch die Feuerwehr der Grafschaft schnell abgelöscht. Bezüglich der Brandursache erfolgen weitere Ermittlungen. Illegale Müllentsorgung Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Freitagnachmittag einen PKW, welcher kurz zuvor auf einem Parkplatz entlang der B267 Altreifen abgeladen hatte und diese dort zurückließ. Anhand des angegebenen Kennzeichens konnte im weiteren Ermittlungsverlauf der Verursacher angetroffen werden. Er gab den Verstoß zu. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Einbruch in Wohnhaus Am Samstagabend kam es zu einem Einbruch in ein freistehendes Wohnhaus in der Grafschaft Karweiler. Es wurde Diebesgut ihm 5-stelligen Bereich entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

