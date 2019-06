Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fahrradfahrerin angefahren - Fahrer flüchtet

Worms (ots)

Eine 70- jährige Wormserin, die am Freitag, 31.05. gegen 16:10 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Mainzer Straße in Richtung Petrus- Dorn- Straße unterwegs war, kam nach einer Kollision mit einem Transporter zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Nachdem der Fahrer des Transporters sich kurzzeitig nach der verletzten Wormserin erkundigte, setze er seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Transporter mit der Ortskennung HP gehandelt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Worms zu melden.

