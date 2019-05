Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Herdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwei Wahlplakate in der Herdorfer Hellertalstraße. Die Plakate wurden von einer Laterne am Ausgang des Ortsteiles Sassenroth in Richtung Herdorf abgerissen. Die Tatzeit dürfte in der Nacht zum vergangenen Donnerstag liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf entgegen.

