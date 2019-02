POL-PDNW: Erneut Scheibe an PKW eingeschlagen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Gestern Mittag gegen 13:10 Uhr, wurde in der Konrad-Adenauer-Straße ein lauter Knall eines Passanten wahrgenommen. Der 51-jährige Zeuge beobachtete dann einen Jugendlichen, welcher weggelaufen wäre. Der Zeuge sprach den Jugendlichen noch an, dieser reagierte ihm gegenüber doch nur verbal aggressiv. Kurz hierauf bemerkte ein 57-jähriger Neustadter, dass die Heckscheibe seines PKW's eingeschlagen war. Durch diverse Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Jugendliche mit dem Tatgeschehen in Verbindung zu bringen ist. Zur Beschreibung des Täters: 17-20 Jahre alt, dunkle Haare und leichter Oberlippenbart. Auffällig sei seine weibliche Begleitung gewesen, welche eine rote Daunenjacke trug. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße. Telefonnummer: 06321-8540 E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

