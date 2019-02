Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tageswohnungseinbruch

Haßloch (ots)

Am Montag, den 25.02.2019, brach ein unbekannter Täter gegen 20.30 Uhr in eine Erdgeschoßwohnung in einem Mehrfamilienhaus im Burgweg in Haßloch ein und wurde von dem Wohnungsinhaber überrascht. Er flüchtete über den Balkon. Es wurde nichts aus der Wohnung entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324/933-0, Fax 06324/933120, email: pihassloch@polizei.rlp.de, zu wenden.

