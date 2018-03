POL-PDNW: Zweimal Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Donnerstag den 01.03.2018 kam es auf dem Parkplatz des Globus-Einkaufsmaktes in der Adolf-Kolping-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes rotes Fahrzeug beschädigte scheinbar beim Ausparken einen weißen Mercedes an der hinteren Stoßstange. Entsprechende Spuren konnten festgestellt werden. Schaden: ca. 300 Euro.

Am Mittwoch den 28.02.2018 kam es zur Mittagszeit am Strohmarkt zu einer Unfallflucht, wobei ein grauer Audi an der hinteren Stoßstange links beschädigt wurde. Der Verursacher hinterließ einen Kratzer und einen Schaden von ca. 500 Euro.

