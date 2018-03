POL-PDNW: Betrügerische Dachhaie

Deidesheim (ots) - Am Mittwoch, den 28.02.2018, suchten gegen 14.00 Uhr drei unbekannte "Dachhaie" einen älteren Mitbürger in Deidesheim auf und überredeten diesen zur Reparatur seines Dachkannels zu einem Festpreis von 200,- Euro. Nachdem die Arbeit zu ca. 3/4 verrichtet war, verlangten sie nun pro reparierten Meter einen Preis von 100,- Euro. Er bezahlte den verabredeten Festpreis und die Täter verließen das Grundstück ohne die Arbeiten zu beenden. Die Täter waren mit einem gelben Mercedes-Benz-Transporter (Sprinter) neueres Modell, mit polnischem Kennzeichen unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324/933-0, Fax 06324/933120, email: pihassloch@polizei.rlp.de, zu wenden.

Die Polizei rät: » Lehnen Sie jegliche Angebote von Wanderarbeitern ab, die Ihnen spontane Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) anbieten. Tatsächlich sofort angefangene Arbeiten dienen nur als Täuschung und werden nicht beendet. Zahlen Sie niemals Geld im Voraus! » Bezahlen Sie keinen Handwerker in bar, sondern verlangen Sie eine Rechnung, die Sie per Banküberweisung begleichen. » Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.

