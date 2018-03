POL-PDNW: Zweimal Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) - Im Zeitraum vom 23.02. - 27.02.2018 wurde ein geparkter grauer BMW in der Schützlerbergstraße in Frankeneck durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Er hinterließ eine verbeulte Stoßstange mit defektem Parksensor. Schaden: ca. 1200 Euro.

In der Spitalbachstraße wurde am 28.02.2018 zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr ein geparkter grauer Ford am linken Aussenspiegel beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei Neustadt/W. melden.

