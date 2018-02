POL-PDNW: Laserkontrollen und Präventionsstreifen

Bad Dürkheim - Freinsheim (ots) - Heute zwischen 8 Uhr und 14 Uhr wurden die Polizeiinspektion Bad Dürkheim von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz Logistik und Technik unterstützt. Die Beamten führten in der Kanalstraße Bad Dürkheim, Höhe Schulzentrum eine Geschwindigkeitskontrolle im 30km/h Bereich durch. Bei 54 gemessenen Fahrzeugen waren vier zu schnell. Der Spitzenreiter wurde mit 45km/h gemessen. Anschließend wurde der fließende Verkehr in der Weinstraße in Herxheim überwacht. Bei 59 gemessenen Fahrzeugen musste erfreulicherweise niemand beanstandet werden. Die Autofahrer hielten sich an die Geschwindigkeit. Zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr waren die Beamtinnen und Beamten in der Verbandsgemeinde Freinsheim präsent und führten Präventionsstreifen und Kontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität durch. Bei erkannten Tatgelegenheiten wurden die Bewohner angesprochen oder ein Informationsflyer mit Verhaltensregeln hinterlassen. Ebenso lag der Fokus auf verdächtigen Personen und Fahrzeuge.

Ein Wohnungseinbruch belastet die betroffenen Bewohner oftmals stark. Die Verbesserung des technischen Einbruchschutzes, die Beachtung von Verhaltensregeln und Ratschlägen der Polizei, sind daher besonders wichtig. Eine umfassende Beratung hierzu bieten wir Ihnen kostenlos an. Machen Sie von dem Angebot Gebrauch. Wir freuen uns auf Sie!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell