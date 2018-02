POL-PDNW: Einbrüche in Geschäfte

Neustadt/Weinstraße (ots) - Unbekannte Täter schlugen gestern Nacht in der Neustadter Fußgängerzone zu. Sie versuchten vergeblich in ein Optikergeschäft einzubrechen. Hier wurde lediglich die Eingangstür beschädigt. In das Innere des Geschäftes kamen die Täter nicht. Weniger Glück hatte die Betreiberin einer Modeboutique. Durch das Aufbrechen der Eingangstür gelangten die Täter in das Modegeschäft und stahlen die gesamte neu eingetroffene Modekollektion, ausschließlich Markenartikel der Firmen Tommy Hilfiger und Marco Polo. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000,- Euro. Bereits am Wochenende kam es zum Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Holzgasse und einen versuchten Einbruch in einen Discount Markt in der Weinstraße. Wer sachdienliche Hinweise auf die Täter geben kann oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die mit diesen Einbrüchen in Zusammenhang stehen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06321/854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de mit der Kriminalinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

