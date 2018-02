POL-PDNW: PI Grünstadt - VW Multivan sichergestellt

Grünstadt - Frankfurt/Oder (ots) - Wir berichteten am 22.02.2018: VW Multivan vor Autohaus gestohlen. Der VW-Bus wurde zwischenzeitlich in Frankfurt/Oder sichergestellt. Beamte dortiger Polizeidienststellen bemerkten im Rahmen einer Kontrolle Aubruchspuren an der Fahrertür. Eine Fahndungsabfrage bestätigte den PKW-Diebstahl in Grünstadt. Der 32-jähriger Fahrer aus Polen wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell