POL-PDNW: PI Grünstadt - Weitere Wohnungseinbrüche im Leiningerland

Tiefenthal, Grünstadt und Obersülzen - bis 25.02.2018 (ots) - Eine Geschädigte im St.-Georg-Weg in Tiefenthal bemerkte am 25.02.2018, 16:35 Uhr, dass jemand ins Haus eingebrochen hatte. Sie fand mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt vor. Bei der Tatortaufnahme wurde eine aufgehebelte Terrassentür festgestellt. Nach ersten Feststellungen wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Die Abwesenheit der Geschädigten In den Mailgärten in Grünstadt-Sausenheim nutzten Einbrecher am 25.02.2018, zwischen 16 und 20:30 Uhr aus. Sie überwanden eine Hecke und schlugen zunächst die Glasscheibe einer Terrassentür mit einem Stein ein. Zusätzlich wurde eine zweite Terrassentür aufgebrochen. Auf mehreren Wohn-Ebenen suchten die Diebe nach Stehlgut. Es wurde lediglich Modeschmuck und 2 Armbanduhren entwendet (Wert ca. 400.-).

Am 25.02.2018, gegen 19:30 Uhr wurde dann auch noch ein Einbruch in Obersülzen, Laumersheimer Straße, festgestellt. Die Einbrecher schoben den Rollladen an einer Terrassentür hoch und verklemmten ihn mit 2 Stöckchen. Danach hebelten sie die Terrassentür auf. Schränke und Kommoden wurden nach Wertsachen durchsucht. Gestohlen wurde u.a. ein Silberbesteck im Wert von ca. 500.- Die Geschädigte war mehrere Tage nicht zu Hause, so dass die Tatzeit nicht näher eingegrenzt werden kann.

