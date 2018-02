POL-PDNW: Haßloch, Brand eines Schuppens

Haßloch (ots) - Am Sonntag dem 25.02.2018, geriet gegen 19:45 Uhr der Schuppen eines Anwesens im Lachener Weg in Haßloch in Brand. Dabei wurde das angrenzende Wohnhaus leicht beschädigt. Dank der schnellen Reaktion einer Haßlocher Bürgerin, welche die Feuerwehr sowie die Bewohner über den Brand informierte, konnte das Feuer zeitnah gelöscht werden. Nach erster Begutachtung des Brandortes ist ein technischer Defekt auszuschließen. Die Feststellung der Brandursache ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haßloch oder der Kriminalinspektion Neustadt/Weinstraße in Verbindung zu setzen.

