POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Einbruch in Grundschule

Weisenheim am Sand (ots) - In der Nacht zum Mittwoch, 28.02.2018, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Grundschule in Weisenheim am Sand. In der Schule brachen sie die Türen mehrerer Büros auf, öffneten gewaltsam Schränke und durchwühlten diese. Sie entwendeten unter anderem zwei Laptops und wenige hundert Euro Bargeld. Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise! Wer hat in der vergangenen Nacht in Weisenheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

