POL-PDNW: Verkehrsunfälle mit Flucht

Haßloch (ots) - Am Mittwoch, den 28.02.2018, beschädigte in der Zeit von 11.15 Uhr und 11.25 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz vor dem Anwesen Nummer 15 in der Parkstraße in Haßloch. Der Schaden beträgt ca. 700,- Euro.

Am Mittwoch, den 28.02.2018, beschädigte in der Zeit von 14.00 Uhr und 14.30 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten Personenkraftwagen der Marke Ford auf dem Parkplatz des DM-Marktes im Herrenweg in Haßloch. Der Schaden beträgt ca. 2.000,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324/933-0, Fax 06324/933120, email: pihassloch@polizei.rlp.de, zu wenden.

