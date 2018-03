POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Haßloch (ots) - Am Mittwoch, den 28.02.2018, missachtete gegen 11.30 Uhr ein Personenkraftwagenfahrer an der Einmündung Böhler Straße / Raiffeisenstraße infolge Unachtsamkeit die Vorfahrt eines anderen Personenkraftwagenfahrers. Es kam zum Zusammenstoß und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000,- Euro.

