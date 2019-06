Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alsheim - 51 Jährige verstirbt an Unfallstelle

Am Sonntag, um 21:15 Uhr kam eine 51-jährige Frau in ihrem PKW auf der B9, nahe Alsheim, bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Die Autofahrerin aus dem Landkreis Mainz-Bingen fuhr alleine mit ihrem Audi die B9 aus Richtung Worms kommend in Fahrtrichtung Mainz. Kurz vor der Ausfahrt Alsheim kam der PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die B9 war für die Unfallaufnahme, Arbeit eines Gutachters und Reinigung der Fahrbahn bis 01:38 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

