Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mutterstadt - Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Mutterstadt (ots)

Am Freitagmittag zwischen 12:05 und 12:50 Uhr haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Laserkontrolle im Pfalzring in Mutterstadt durchgeführt. 8 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h sind dabei festgestellt und geahndet worden. Einer der Verkehrsteilnehmer gab bei der Kontrolle seiner Papiere an, seinen Führerschein bei seinem Wohnungsumzug verloren zu haben. Die Überprüfung durch die Polizei ergab jedoch schnell, dass die Geschichte des 29 Jahre alten BMW-Fahrers gelogen war. Der Mutterstadter hat nämlich gar keinen Führerschein. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch seine Ehefrau, die Halterin des Fahrzeuges ist, muss sich nun strafrechtlich verantworten, da sie ihrem Mann das Fahrzeug überlassen hatte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell