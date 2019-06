Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Worms (ots)

Am frühen Morgen des 22.06.2016 befährt ein 18-jähriger PKW-Fahrer die Böcklinstraße in Worms in Richtung der Feuerbachstraße. Er verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und streift zwei, am Fahrbahnrand parkende, PKW. Der Fahrer bleibt unverletzt. An allen unfallbeteiligten Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Die eingesetzten Beamten können während der Unfallaufnahme vor Ort leichten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,42 Promille. Dem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wird sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-120

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell