POL-HI: Geldbörse nach Wechseltrick entwendet

Hildesheim (ots)

Sarstedt (sf) Am 29.06.2019, gegen 09:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl einer Geldbörse zum Nachteil einer 84-jährigen Dame aus Sarstedt. Mit ihrem Rollator befuhr die Dame die Königsberger Straße. In Höhe des Breiger Weges sei sie von einem bisher unbekannten Mann angesprochen und um das Wechseln von Geld gebeten worden. Nachdem die Dame das Geld gewechselt hatte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Diese hatte sie in einem Stoffbeutel in der vorderen, offenen Ablage ihres Rollators deponiert. Der bisher unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: 155-160cm groß, 35-40 Jahre alt, südosteuropäisches Aussehen, kurze schwarze Haare, Dreitagebart. Der unbekannte Täter war mit einer schwarzen, langen Hose und einem langen weißen Hemd, sowie einer dunklen Weste bekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 entgegen.

Durch den Diebstahl ist ein Schaden von circa 100,- Euro entstanden.

