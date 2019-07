POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizeiinspektion Hildesheim

Polizeiinspektion Hildesheim

BAD SALZDETFURTH - (rob) Am gestrigen Tag, 01.07.2019, gegen 13:00 Uhr, kam es zu einem körperlichen Angriff zum Nachteil eines 27-jährigen Mannes mit einem Messer

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sollen sich das spätere Opfer und ein Zeuge gemeinsam in einem Zimmer in Bad Salzdetfurth aufgehalten haben. Der 19-jährige Beschuldigte soll ohne Vorwarnung in Richtung Bauch des Opfers eingestochen haben, der sich jedoch habe wegdrehen können, so dass er am Gesäß verletzt worden sein soll. Anschließend soll er zweimal in Richtung Hals des Opfers gestochen haben, wobei es dem Opfer jedoch erneut gelungen sein soll, sich abzuwenden, so dass die Klinge den Schultergürtel verletzt haben soll. Opfer und Zeugen sei es sodann gelungen, aus der Wohnung zu flüchten und die Polizeidienststelle in Bad Salzdetfurth aufzusuchen.

Nach der Erstversorgung wurde das Opfer mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Dort wurden die Verletzungen versorgt und der 27-jährige Mann konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Die Verletzungen waren zum Glück nicht lebensbedrohlich.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde der Beschuldigte in seiner Wohnung festgestellt. Gegen die Maßnahme leistete er aktiven Widerstand und versuchte, sich der Festnahme zu widersetzen. Der Heranwachsende konnte schließlich festgenommen werden.

Das Motiv für die Tat ist derzeit unklar.

Die Polizei in Hildesheim und Bad Salzdetfurth, sowie die Staatsanwaltschaft Hildesheim haben die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat den Erlass eines Unterbringungsbefehls beantragt, weil dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Beschuldigte zumindest im Zustand der erheblich verminderten Schuldfähigkeit handelte und seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu erwarten ist. Der Beschuldigte soll daher noch am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden.

