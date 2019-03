Polizei Hagen

POL-HA: Unfall vor Fitnessstudio - Gebäude beschädigt

Hagen (ots)

Am Dienstag, 12.03.2019, kam es zu einem Unfall an der Kölner Straße. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr dort gegen 20:45 Uhr ein 18-Jähriger vom Parkplatz eines dortigen Fitnessstudios. Dabei prallte er mit dem Renault eines 54-Jährigen zusammen, der die Einfahrt entlang fuhr. Beim Zusammenstoß verletzte sich die 53-jährige Beifahrerin des Renaults leicht. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Bei dem Unfall wurde der VW gegen das Gebäude des Fitnessstudios und der Renault gegen einen Zaun gedrückt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf über 12.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

