Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Sachbeschädigungen in Vorhalle

Hagen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Vorhalle zu insgesamt zehn Sachbeschädigungen. Vermutlich zwischen Sonntag, 19:00 Uhr, und Montag, 05:30 Uhr, beschädigten Unbekannte neun geparkte Autos sowie einen Eierautomaten auf der Weststraße, der Freiherr-vom-Stein-Straße sowie in der Straße Werdringen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Zeugen beobachteten zwischen 03.00 Uhr und 03.30 Uhr zwei verdächtige Männer, die bisher noch nicht weiter beschrieben werden konnten. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell