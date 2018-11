POL-NOM: Verkehrsunfall - zwei Autofahrer verletzt

Northeim (ots) - B 3 in Höhe Nörten-Hardenberg - Donnerstag, 29. November 2018, gegen 13.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Auf der B 3 in Höhe Nörten-Hardenberg kam es am Donnerstag gegen 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer vermutlich nur leicht verletzt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Eine 51 Jahre alte Northeimerin war mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße in Richtung Northeim unterwegs. In der leichten Rechtskurve vor der Geschwindigkeitsmessanlage geriet sie aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Hier kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Auto eines 20 Jahre alten Uslarers, der auf der B 3 in Richtung Göttingen unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw des 20-Jährigen über die Gegenfahrbahn in die Leitplanken.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 11.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Vermutlich mit nur leichten Verletzungen wurden die beiden Fahrzeugführer mit einem RTW zur weiteren Behandlung in das Northeimer Krankenhaus gefahren.

