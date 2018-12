POL-PDNW: Randalierer an Diskothek

Neustadt/Weinstraße (ots) - In den frühen Morgenstunden des 08.12.2018 bat der Securitydienst einer Diskothek um polizeiliche Hilfe. Ein äußerst alkoholisierter 27jähriger Mann aus Neustadt würde trotz mehrfacher Aufforderung den Eingangsbereich der Gaststätte nicht verlassen und den Betrieb stören. Als die eingesetzten Beamten die Personalien des Störers erheben wollten, verweigerte er diese. Als er dann nach Personaldokumenten durchsucht werden sollte, wehrte er sich vehement dagegen und schlug nach den Beamten. Er konnte nur mit großem Kraftaufwand zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hier trat er mehrfach nach den Einsatzkräften. Bei der Durchsuchung wurde unter anderem ein Tütchen Cannabis aufgefunden. Da der Mann nicht zu beruhigen war, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in einer Zelle der Polizeiinspektion untergebracht und ist nun Beschuldigter mehrerer Straftaten. Als der Mann nach mehreren Stunden aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen wurde, erreichte die Wache eine Mitteilung, dass gerade ein Pkw in der Werderstraße aufgebrochen werde. Vor Ort stellte die Polizei den "alten Bekannten" fest, welcher angab, dass ihm auf dem Nachhauseweg kalt wurde und er sich in den unverschlossenen Pkw gesetzt hat um sich aufzuwärmen. Er wurde nun in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

