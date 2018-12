POL-PDNW: Pkw beschädigt -Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 07.12.2018, zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr wurde in der Laustergasse ein blauer Pkw der Marke Kia beschädigt. Das Fahrzeug war in Queraufstellung zur Fahrbahn geparkt. Als der Halter zu diesem zurückkehrte wurde ein Streifschaden am hinteren Kotflügel der Beifahrerseite festgestellt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Neustadt erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell