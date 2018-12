POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fahrraddiebstahl

Bad Dürkheim (ots) - Am Freitag, 07.12.2018, in der Zeit von 07:30 - 13:00 Uhr, wurde das Fahrrad eines 11-jährigen Jungen aus Wachenheim an der Weinstraße gestohlen. Er hatte sein gelbes Mountainbike der Marke Stevens auf dem Fahrradabstellplatz am Werner-Heisenberg-Gymnasium abgeschlossen und abgestellt. Als er wiederkam, war sein Fahrrad nicht mehr da. Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Frank Berkenbusch



